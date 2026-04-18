Encontro de Educação Inclusiva será realizado na quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação promove no dia 23 de abril, próxima quinta-feira, o IV Encontro de Educação Inclusiva, no Teatro Municipal Aniz Pachá. O evento será das 8h às 12h e tem como objetivo promover reflexões, ampliar conhecimentos e fortalecer práticas inclusivas relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo profissionais da educação, da saúde, familiares e toda a comunidade.

Ao longo do encontro, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos, além de troca de experiências, contribuindo para um olhar mais sensível, respeitoso e comprometido com as múltiplas formas de desenvolvimento humano, especialmente no contexto escolar.

A primeira palestrante será Ana Cláudia Picolini, com o tema “Inclusão escolar: o que fazer e o que não fazer”. Mãe atípica e idealizadora do GETEA (Grupo de Estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista), é mestra em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos pela UFSCar e possui diversas especializações. Atua há 14 anos como servidora pública federal no IFSP Votuporanga.

Na sequência, a Ana Paula de Oliveira trará o tema “Supere os seus limites”. Empresária e palestrante, nasceu com má formação congênita, sem antebraços e mãos, e transformou sua história em exemplo de superação. Com especialização em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano, compartilha experiências que incentivam o autoconhecimento.