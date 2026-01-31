Encontro da Mulher Empresária libera convites para edição número 30

O Conselho da Mulher Empresária de Catanduva, em parceira com o Sincomercio, realizará o 30º Encontro da Mulher Empresária no dia 9 de março, segunda-feira, às 20h. O evento terá como palestrante Thais Fernandes da Silva Specialii, compartilhando a trajetória da marca Dani Fernandes, do início da jornada, desafios enfrentados e os caminhos até resultados milionários.

“Chegar à marca de 30 edições deste encontro é muito mais do que um número. É a prova de continuidade, de compromisso e de propósito”, celebra Helenir Hernandes Kuschnaroff, presidente do conselho, recém-eleita para prosseguir no cargo ao longo de 2026.

O evento tem o propósito de inspirar a partir de histórias de mulheres que transformam desafios em conquistas. “A intenção é estimular a reflexão e fazer com que as mulheres tenham mais confiança e coragem ao ouvir histórias de outras mulheres que hoje inspiram. Elas já tiveram medo, dúvida e contas para pagar. A diferença é que elas não desistiram no começo”, reforça.

Cada edição traz tema atual e necessário, escolhido com cuidado. No ano passado, o foco foi a saúde emocional, em palestra de Carmem Zanusso, psicóloga e terapeuta integrativa criadora do Método EVA. Um ano antes, o ponto alto do encontro foi a história inspiradora compartilhada pela palestrante Milla Gomes, empresária de sucesso no ramo de confecções.

Os convites para o Encontro da Mulher Empresária são solidários. A troca é feita com a doação de 6 caixinhas de leite de 1 litro, que serão encaminhas a instituições assistenciais da cidade. A retirada dos convites deve ser feita antecipadamente na sede do Sincomercio, onde também será realizado o Encontro da Mulher Empresária. O endereço é av. Benedito Zancaner, 720.

REELEIÇÃO

O Sincomercio de Catanduva confirmou que Helenir Hernandes Kuschnaroff permanecerá como presidente do Conselho da Mulher Empresária durante o ano de 2026. “A renovação de sua gestão reforça a continuidade de um trabalho sólido, dedicado ao desenvolvimento feminino no empreendedorismo, ao fortalecimento das lideranças empresariais e à ampliação das ações de impacto promovidas pelo conselho”, destacou o órgão sindical.

Helenir afirma que seguirá comprometida com a expansão de projetos, capacitações e iniciativas que impulsionam o protagonismo da mulher no ambiente de negócios, mantendo o foco em inovação, representatividade e resultados para toda a comunidade empresarial.