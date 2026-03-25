Encontro apresenta Associação Apoio ao Estudo nesta quarta-feira no Senac

A Associação Apoio ao Estudo realizará encontro de apresentação do projeto nesta quarta-feira, 25 de março, às 19h, no Senac Catanduva. O objetivo é apresentar detalhes sobre o trabalho desenvolvido no município e unir pessoas e empresários em prol da educação.

A organização tem como foco a transformação social através da educação. Atua na captação de recursos, oferecimento de bolsas de estudo, promoção de mentorias e suporte para crianças, adolescentes e jovens que buscam crescer educacionalmente e não tiveram oportunidades.

As atividades são conduzidas por Wagner Quadros, que ressalta: “Eu criei um movimento voltado ao tema da Educação, como caminho para a emancipação das pessoas. Esse movimento tornou-se formalmente uma organização da sociedade civil há dois anos e meio, e já beneficiou dezenas de pessoas, disponibilizando boas oportunidades de estudo para pessoas vulneráveis.”

Segundo ele, a associação é filiada à Arcos e tem potencial e efetividade excelentes. “Se você me conhece, se você acredita que a Educação transforma vidas, se você quer contribuir efetivamente para uma sociedade melhor, compareça e conheça melhor esse projeto”, convida.