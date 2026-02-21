Empresas unem forças no ACE Emprega para conectar talentos ao mercado

O fortalecimento da marca empregadora local e a conexão direta com multinacionais da região são os destaques do 1° ACE Emprega - Feira da Empregabilidade. O evento, que acontece no dia 25 de fevereiro, das 14h às 20h, no Clube do Tênis Catanduva, promete movimentar a economia local ao oferecer centenas de oportunidades em um formato dinâmico: o candidato ficará frente a frente com as empresas que estão contratando.

Para as empresas participantes, o evento vai além da simples entrega de currículos. “A iniciativa fortalece o mercado local e promove uma conexão direta, permitindo que conheçam oportunidades que oferecemos em diferentes setores — da operação às áreas administrativas e tecnológicas. Como multinacional da região, presente em mais de 60 países, proporcionamos desenvolvimento com alcance internacional, conectando talentos locais a projetos globais”, afirma Nilza Fernandes, CFO das Indústrias Colombo.

Esse cenário de crescimento é ratificado pelo setor sucroenergético, que vê na feira uma chance estratégica de expansão. “O evento nos permite conhecer novos talentos e reforçar nossa atuação enquanto marca empregadora que valoriza desenvolvimento, segurança e oportunidades reais de carreira”, destaca Maria Isabela Martinez Smerine, analista de RH da Usina São Domingos.

Diferente de um processo seletivo comum, a feira organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) foi planejada para atender a todos os níveis de experiência. Estão confirmadas vagas convencionais para profissionais com experiência, oportunidades de primeiro emprego, jovem aprendiz e programas de estágio.

Carlos Benicio, gerente de Gente e Gestão da Qualycon, ressalta que a participação visa fortalecer a marca perante a comunidade. “Acreditamos no impacto positivo de conectar empresas e talentos. Além de avançar com processos seletivos, queremos mostrar nossa cultura, valores e oportunidades de desenvolvimento, contribuindo para que o feirão seja um marco.”

O presidente da ACE Catanduva, Fabio Rinaldi Manzano, destaca que a inclusão é um dos pilares centrais desta edição. "Nossa missão é garantir que ninguém fique de fora. Teremos vagas exclusivas para PCDs e um suporte técnico robusto".

CADASTRO

Para otimizar o tempo tanto das empresas quanto dos candidatos, a ACE implementou um sistema de cadastro duplo. Através da parceria com a plataforma Empregare, o currículo do participante fica disponível digitalmente para todas as empresas expositoras, facilitando a triagem e o contato pós-evento.

A entrada é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e deve ser feita via Sympla (www.sympla.com.br), além do preenchimento do perfil na plataforma de vagas da ACE, a partir do link https://acecatanduva.empregare.com/pt-br.