Empresas de Catanduva recebem orientação sobre novas regras da NR-1

Estresse, pressão emocional e outros fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores fazem parte das responsabilidades legais das empresas, desde que entraram em vigor as novas regras da Norma Regulamentadora 1 (NR-1).

Para esclarecer como lidar com esse cenário, o Sincomercio Catanduva, com apoio da FecomercioSP, do Sesc e do Senac, promoverá a palestra gratuita “NR-1 -O que é e como se preparar?”. O evento será no dia 5 de maio, às 19h30, na sede do Sincomercio.

O encontro é voltado para empresários, profissionais de Recursos Humanos (RH), contadores, técnicos em segurança do trabalho e demais interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (17) 3531-5900.

O objetivo é orientar gestores sobre as mudanças da NR-1. Desde maio de 2025, passou a incluir, em caráter orientativo, os riscos psicossociais, como ansiedade, conflitos interpessoais e sobrecarga, entre outros aspectos que devem ser considerados na saúde e na segurança laboral. A partir de 26 de maio, começam a valer as multas e autuações a quem descumprir a norma.

PALESTRA

O palestrante será Eduardo Pastore, assessor jurídico da FecomercioSP e especialista no tema. Ele alerta que o período de caráter orientativo e educativo da nova regra, conforme definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), representou uma oportunidade valiosa para as empresas se adaptarem, servindo para evitar as autuações imediatas. Contudo, com esse prazo se encerrando, é necessário estar preparado para as novas exigências.

“A mudança exige atenção e preparo, principalmente por parte dos pequenos negócios, que muitas vezes não contam com estrutura técnica. Por isso, a palestra vai explicar justamente os caminhos para atender à NR-1”, explica Pastore.