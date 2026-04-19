Emplacamento de motos 0 km sobe 22% no primeiro trimestre em Catanduva

O Detran-SP registrou procura 5% maior pelo emplacamento de veículos 0 km em todo o estado no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Em Catanduva, porém, houve diminuição de 1,79%, passando de 783 para 769, tendo como contraponto o emplacamento de motocicletas, que subiu 22% no comparativo: de 150 para 184 unidades.

De acordo com cálculos feitos pelo jornal O Regional com base em dados disponibilizados pelo Detran-SP, as categorias que evitaram queda maior nos indicadores foram as motocicletas (22%) e as motonetas (alta de 11%, de 76 para 85). Similares, as duas categorias de veículos com duas rodas possuem modelos de até 180 cilindradas, que passaram a ser isentos do IPVA neste ano.

Por outro lado, o número de emplacamentos de veículos maiores e de uso comercial teve retração. É o caso das caminhonetes, que registrou diminuição de 21%, passando de 99 para 78, assim como as camionetas, com queda de 43 para 35, equivalente a 18%. O primeiro emplacamento de automóveis também diminuiu no comparativo: de 243 para 226 (6,9%).

A solicitação do primeiro emplacamento ao Detran-SP pode ser feita pelo site do órgão de trânsito (www.detran.sp.gov.br). Para iniciar o serviço, é preciso estar logado com uma conta GOV.BR de selo ouro ou prata. Depois o proprietário do veículo deve buscar uma estampadora credenciada e apresentar tanto o registro do veículo como a liberação do Detran-SP.