Emplacamento de 0 km cresce 9,3% em Catanduva, indica Detran-SP

A região de São José do Rio Preto teve o segundo maior aumento no estado no emplacamento de veículos novos em 2025, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Ao todo, 27.201 carros e motos 0 km ganharam a primeira placa até meados de dezembro, 8,5% a mais que os 25.074 veículos registrados no mesmo período do ano passado.

O número engloba os veículos registrados em Catanduva, onde o índice cresceu 9,3% no mesmo comparativo, saindo de 2.943, em 2024, para 3.217 novos veículos emplacados neste ano.

Em todo o estado, a superintendência do Detran-SP em São José do Rio Preto só ficou atrás da região de Fernandópolis, onde o crescimento é de cerca de 12% no ano.

O primeiro emplacamento é hoje automático: é autorizado pelo Detran-SP quando o proprietário solicita o registro do automóvel. A imediatez se deve à transformação digital do órgão de trânsito, que injetou tecnologia no serviço.

“Nosso trabalho é garantir a fluidez na relação entre a sociedade e o mercado, facilitando a vida do cidadão. Temos investido em tecnologia para melhorar essa experiência para todas as partes”, diz Vinicius Novaes, diretor de Veículos Automotores do Detran-SP.

FROTA

De acordo com o Ministério dos Transportes, o município de Catanduva possui frota com 121.826 veículos. Os carros são a maioria, com 60.233 unidades, enquanto as motocicletas e motonetas somam 35.448, e as caminhonetes e camionetas 13.155. Os números são de novembro de 2025.

Em janeiro deste ano, dado mais antigo disponibilizado na plataforma digital do órgão federal, Catanduva tinha 119.411 veículos, ou seja, são 2.415 a mais em menos de um ano – alta de 2%.