Emoção marca última sessão de quimioterapia de paciente no HUSD

Um momento de superação, emoção e acolhimento marcou a última sessão de quimioterapia da paciente Jessica da Rocha de Lima no Hospital Unimed São Domingos. Após uma jornada desafiadora, ela foi surpreendida com uma homenagem especial preparada pelo Comitê de Humanização, tornando esse dia ainda mais inesquecível.

A ação contou com um corredor formado por colaboradores, que receberam a paciente com bexigas e mensagens de carinho, além de uma decoração especial na sala de medicação e a entrega de um presente simbólico, celebrando o encerramento de uma etapa importante do tratamento.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Comitê de Humanização do hospital, que tem como objetivo transformar momentos marcantes da jornada do paciente em experiências acolhedoras e significativas, reforçando o cuidado para além da assistência clínica.

Durante todo o tratamento, Jessica contou com o apoio da equipe multidisciplinar do Hospital Unimed São Domingos, que esteve presente em cada etapa, oferecendo suporte técnico, emocional e humano.

Emocionada, ela compartilhou sua gratidão ao final da última sessão. “Estou muito feliz hoje, venci as quimioterapias graças a Deus e à equipe que me recebeu muito bem. Sou muito grata e estou muito feliz”, declarou.