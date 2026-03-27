EMEI Cênica Bochi promove reflexão sobre Letramento Racial

A EMEI Professora Cênica Bochi, no Giordano Mestrinelli, durante o horário de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), recepcionou Jocelma Santos de Oliveira, mãe de aluno da unidade, em um encontro marcado por importantes reflexões e trocas de experiências.

Em sua fala, Jocelma abordou a relevância do Letramento Racial no contexto educacional, destacando a necessidade de promover, desde a infância, práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A convidada iniciou sua participação expressando gratidão pela trajetória de sua família na escola, ressaltando o acolhimento e o cuidado recebidos ao longo do tempo. Em seguida, compartilhou vivências e conhecimentos, enfatizando o papel fundamental dos educadores na abordagem das questões raciais no ambiente escolar.

“O momento foi considerado enriquecedor e sensibilizou os participantes, fortalecendo o compromisso coletivo com uma Educação pautada no respeito, na equidade e na valorização das diferenças”, informou a Secretaria Municipal de Educação.