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EMEI Cênica Bochi promove reflexão sobre Letramento Racial
Foto: Prefeitura de Catanduva - Convidada compartilhou vivências e conhecimentos sobre o Letramento Racial
Jocelma Santos de Oliveira, mãe de aluno, participou de encontro com os profissionais da unidade
Por Da Reportagem Local | 27 de março, 2026

A EMEI Professora Cênica Bochi, no Giordano Mestrinelli, durante o horário de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), recepcionou Jocelma Santos de Oliveira, mãe de aluno da unidade, em um encontro marcado por importantes reflexões e trocas de experiências.

Em sua fala, Jocelma abordou a relevância do Letramento Racial no contexto educacional, destacando a necessidade de promover, desde a infância, práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A convidada iniciou sua participação expressando gratidão pela trajetória de sua família na escola, ressaltando o acolhimento e o cuidado recebidos ao longo do tempo. Em seguida, compartilhou vivências e conhecimentos, enfatizando o papel fundamental dos educadores na abordagem das questões raciais no ambiente escolar.

“O momento foi considerado enriquecedor e sensibilizou os participantes, fortalecendo o compromisso coletivo com uma Educação pautada no respeito, na equidade e na valorização das diferenças”, informou a Secretaria Municipal de Educação.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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