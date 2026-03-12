Emcop abre concurso público com vagas em diferentes áreas em Rio Preto

A Empresa Municipal de Construções Populares (Emcop) de Rio Preto abriu concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em diferentes áreas. As inscrições podem ser realizadas até 13 de abril pelo site da organizadora do certame, a Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP). O endereço é www.abconcursospublicos.org.

O concurso prevê oportunidades para nível médio e superior, com salários que variam de R$ 2.891,91 a R$ 8.039,48, além de benefícios como vale-transporte, auxílio assistência médica, vale-alimentação e seguro de vida.

Ao todo, são quatro vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo – 4 vagas; Assistente Social – 1 vaga; Advogado – 1 vaga; e Engenheiro Civil – 1 vaga. As jornadas variam entre 30 e 44 horas semanais, dependendo do cargo.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, com caráter classificatório e eliminatório. Para o cargo de advogado também haverá prova discursiva e avaliação de títulos. As provas presenciais serão realizadas em Rio Preto, em data e local que serão divulgados posteriormente no site da organizadora.

Segundo o presidente da Emcop, Matheus Motta, o concurso representa avanço para reforçar a atuação da empresa pública no município. “Estamos ampliando e fortalecendo a estrutura técnica da empresa para garantir mais eficiência na execução das políticas habitacionais, além da reposição de profissionais na área."