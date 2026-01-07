EMCAa inicia nova avaliação de densidade larvária em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti), iniciou na segunda-feira, 5 de janeiro, uma nova rodada da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), estudo fundamental para identificar a situação da cidade em relação à presença de larvas e criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Ao todo, 3 mil imóveis serão visitados pelos agentes. Para a realização da ADL, o município foi dividido em 5 áreas, com média de 600 residências vistoriadas em cada uma delas.

A definição dos imóveis que receberão a visita dos agentes segue critérios técnicos. Para isso, a EMCAa utiliza um software do Governo do Estado, que realiza um sorteio das quadras a serem vistoriadas, garantindo uma amostragem aleatória e representativa da situação do município.

Durante as visitas, os agentes verificam a existência de possíveis focos do mosquito. Quando identificadas, as larvas são coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, que irá apontar o índice de infestação do Aedes aegypti em Catanduva. As informações obtidas por meio da ADL são essenciais para direcionar as ações de prevenção e combate à dengue no município.

A última Avaliação de Densidade Larvária foi realizada em outubro do ano passado e registrou índice de 0,9, valor próximo ao limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1%. Com o período de chuvas constantes, existe a possibilidade de aumento desse índice, o que reforça a necessidade de atenção redobrada e da realização de um novo levantamento.

A avaliação será realizada em praticamente todos os dias da semana. A exceção são as quintas-feiras, reservadas para a manutenção das EDLs, que são as armadilhas utilizadas no monitoramento do mosquito. O prazo para conclusão do trabalho é de até 30 dias, com expectativa de finalização ainda até o fim de janeiro.

Paralelamente à ADL, a EMCAa segue com a força-tarefa de combate ao mosquito em toda a cidade, realizando visitas, orientações e ações preventivas nos bairros.

Além das ações realizadas pelo poder público, a Prefeitura reforça a importância da participação da população. A orientação é que cada morador reserve 10 minutos por semana para verificar a casa e o quintal, eliminando recipientes que possam acumular água. Essa atitude simples é fundamental para evitar a reprodução do mosquito e ajudar a conter o avanço da dengue.