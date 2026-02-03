Em tratamento contra o câncer, Davi completa 7 anos com carreata

Mesmo enfrentando um delicado tratamento contra um câncer agressivo, o pequeno Davi Godoy viveu um momento de muita emoção ao completar 7 anos de idade. Para celebrar a data e demonstrar apoio à família, amigos e moradores se mobilizaram e organizaram uma carreata de aniversário, que reuniu mais de 100 veículos, na noite de sábado, dia 31 de janeiro.

A iniciativa partiu dos pais, Lucas e Michele Godoy, que prepararam uma decoração especial na calçada da residência da família. Com bexigas, cartazes, mensagens de carinho e homenagens, os carros seguiram em fila, formando a carreata que percorreu as ruas, levando amor e esperança ao aniversariante. Durante o trajeto, houve a entrega de presentes e a participação da Polícia Militar, garantindo segurança e apoio à ação.

Segundo a família, a ideia de comemorar o aniversário nesse formato surgiu por orientação médica. Devido ao tratamento e à falta de imunidade, Davi não pode ter contato com grande quantidade de pessoas, o que exige cuidados redobrados. Mesmo assim, o menino retribuiu todo o carinho recebido com acenos, sorrisos e muita alegria, emocionando quem participou.

Davi luta contra um câncer raro, o neuroblastoma, e realiza tratamento em um hospital de referência, na cidade de Campinas. A carreata foi uma forma encontrada pela família de permitir que o menino sentisse o apoio e o amor de todos, mesmo à distância. Ao final da homenagem, houve um momento especial com os tradicionais parabéns, orações e bênçãos ao garoto.

Emocionada, a mãe, Michele, abriu o coração ao falar sobre o presente que mais deseja para o filho. “Eu oro todos os dias pela cura dele. Esse é o presente que eu gostaria de dar ao meu filho”, declarou. Um momento marcado por fé, solidariedade e esperança, que reforça a força de Davi e a união de toda uma comunidade em oração por sua recuperação.