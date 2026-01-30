Em reunião agitada, Conselho de Saúde reprova contas do Mahatma Gandhi

A reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Catanduva, realizada na noite de quarta-feira, 28, em sua sede, marcou um início de ano intenso, com pautas relevantes. Nas principais votações da noite, foram aprovadas as contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes a outubro de 2025 e reprovadas as contas da organização de saúde Mahatma Gandhi.

A diretora técnica Alessandra Mota, que representou a Secretaria de Saúde, apresentou o contrato emergencial da cogestora, que assumiu a gestão da UPA e das unidades de saúde. Também esclareceu o cancelamento do processo licitatório para a gestão da UPA, por questões estritamente técnicas, as quais não atendiam às exigências mínimas previstas no edital.

Além disso, foi aprovada alteração do Regimento Interno do Conselho de Saúde, proibindo que representantes de qualquer cogestora se candidatem à presidência do órgão. Também foi aprovada a perda de vaga do Hospital Mahatma Gandhi, conforme orientação jurídica.

Por fim, foram indicados conselheiros para compor a comissão de análise da prestação de contas da nova gestora da UPA e das unidades de saúde do município, a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus. O acompanhamento é feito em conjunto com a Secretaria de Saúde.

JANEIRO BRANCO

A abertura da reunião teve a explanação do conselheiro e representante do Conselho de Psicologia, Felipe Miranda Zanetti, mestre em Psicologia e Saúde, especialista em Psicologia Clínica e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, que abordou o tema Janeiro Branco, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental.

ESTAGIÁRIOS

A enfermeira Daniela Belucci apresentou aos conselheiros o contrato do Coapes - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Serviço, esclarecendo pontos técnicos do instrumento. Na prática, o contrato formaliza a utilização das unidades e equipamentos da rede de saúde para a prática e estágio obrigatório e supervisionado de estudantes dos cursos da área da saúde.