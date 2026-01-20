Em novo local, Hemodinâmica do HPA ampliará atendimento ao SUS

Com a finalização das obras e acertos dos últimos detalhes para inauguração da nova unidade do Hospital Padre Albino, que vai abrigar o Pronto Atendimento, a Fundação Padre Albino inova na ampliação da assistência de alta complexidade com a consolidação do Serviço de Hemodinâmica, que passará a atender no novo local, no Centro de Diagnóstico de Imagens.

O serviço atende majoritariamente pacientes do SUS, sendo referência na saúde pública do Noroeste Paulista. Em 2024 foram realizados mais de 1.300 procedimentos pelo SUS, incluindo cateterismos cardíacos, angioplastias e implantes de stents. Em 2025, mesmo com o ano ainda em fechamento, a produção alcançou 1.512 procedimentos, especialmente para pacientes SUS.

Além da rede pública, também são atendidos pacientes conveniados e particulares, contando com retaguarda hospitalar de alta complexidade, incluindo UTI e equipes multiprofissionais.

“Somando, nos últimos dois anos, foram mais de 3.800 procedimentos realizados, o que evidencia a relevância regional da Hemodinâmica do HPA”, ressalta a diretora de Saúde e Assistência Social da FPA, Renata Rocha Bugatti.

Como parte dos investimentos feitos pela FPA na modernização de seus prédios e qualificação dos serviços, o setor de Hemodinâmica está equipado com o aparelho de exames com tecnologia Siemens Healthineers, o ‘Artis Zee Eco’, ao custo de R$ 3.187.800,00.

“O equipamento permite procedimentos mais rápidos, com imagens de alta definição e menor exposição à radiação, ampliando a capacidade assistencial e a segurança dos pacientes”, ressalta a diretora, reforçando que o novo espaço da Hemodinâmica foi projetado para atender tanto o SUS quanto os demais públicos, com foco principal na assistência pública e regionalizada.

NOVO PRÉDIO

Iniciada a construção em julho de 2023, a nova unidade do Hospital Padre Albino, que vai abrigar o Pronto Atendimento e o Centro de Diagnóstico por Imagem, reunirá em seu complexo, além dos serviços de Hemodinâmica, o Pronto Atendimento Adulto e Infantil, salas de Tomografia, Raio-X, consultórios médicos, salas para exames, como Mapa, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma e Pet scan, considerado um dos exames mais completos na detecção do câncer.

No terceiro andar funcionará anfiteatro modular para eventos institucionais e atividades acadêmicas dos cursos da área da saúde da Unifipa, além de salas administrativas.