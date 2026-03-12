Em fase ruim, Catanduva empata em casa e se complica no Paulista A3

O Catanduva voltou a tropeçar no Campeonato Paulista da Série A3. Jogando em casa, no Estádio Silvio Salles, nesta quarta-feira, 11, a equipe ficou no empate sem gols contra o Desportivo Brasil, resultado que amplia o momento irregular do time na competição.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e poucas chances claras de gol. O Catanduva tentou assumir o controle das ações, principalmente na etapa inicial, mas encontrou dificuldades para furar a marcação do adversário.

Já o Desportivo Brasil apostou em uma postura mais cautelosa, buscando saídas em contra-ataques, mas também não conseguiu transformar as investidas em oportunidades efetivas.

No segundo tempo, o ritmo seguiu semelhante. O Catanduva teve maior posse de bola e tentou pressionar nos minutos finais, porém pecou nas finalizações e não conseguiu tirar o zero do placar. Assim, o 0 a 0 persistiu até o apito final.

Com o resultado, o Catanduva chega a seis partidas consecutivas sem vitória na Série A3 e segue fora da zona de classificação para a próxima fase do campeonato, em 9º lugar na tabela, com 18 pontos. A sequência negativa aumenta a pressão sobre a equipe na reta final da primeira fase.

O próximo compromisso será fora de casa. O Catanduva enfrenta o Bandeirante, no domingo, em Birigui, em confronto importante para tentar reagir na competição e manter vivas as chances de entrar no grupo dos classificados. O adversário soma 15 pontos e ocupa a 11ª colocação.

Informações: Universo Esportivo