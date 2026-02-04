Em cerimônia emocionante, Cozinha Piloto de Marapoama é inaugurada

Em evento marcado por emoção e alegria, a Prefeitura de Marapoama inaugurou a Cozinha Piloto “Palmyra de Freitas Celestino” na última sexta-feira, dia 30. Além de autoridades e população, a inauguração contou com a presença da família de Palmyra, que teve sua história eternizada através dessa homenagem.

Localizada na rua Adilson Carlos Regassini, 365, a Cozinha Piloto vai centralizar a produção de merenda escolar e refeições sociais, garantindo qualidade nutricional, higiene rigorosa e padronização dos alimentos.

“Essa inauguração era muita esperada, porque sabemos o quanto essa cozinha fará diferença para setores importantes, como a Educação, por exemplo. Hoje estamos dando um passo histórico, garantindo mais organização, economia e, principalmente, mais cuidado com as pessoas. E inaugurar esse espaço com o nome de uma pessoa tão querida como foi Palmyra é ainda mais especial e motivo de muito orgulho”, afirmou o prefeito Lourenço Lorenceti.

Com equipamentos modernos, a Cozinha Piloto será o local onde todos os alimentos consumidos pelos alunos das redes Municipal e Estadual de Marapoama serão preparados. Além disso, a ampliação da capacidade de preparo de refeições irá reforçar o apoio às demandas sociais.

“Essa é uma conquista importante para a nossa administração, já que investir nessa Cozinha Piloto é investir em pessoas. É promover inclusão social, desenvolvimento sustentável e políticas públicas que realmente chegam a quem mais precisa. Seguiremos trabalhando para construir uma cidade melhor para todos”, conclui Lourenço.