Em Catanduva, Feira Turística do Interior terá shows e gastronomia
Foto: Divulgação - Banda Kombinados, de Rio Preto, será uma das atrações culturais do evento
Público poderá visitar estandes das Regiões Turísticas e degustar produtos típicos
Por Da Reportagem Local | 17 de janeiro, 2026

Catanduva se prepara para receber a 1ª Feira Turística do Interior, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, na Estação Cultura. O evento reunirá cinco Regiões Turísticas (RTs) do interior paulista, somando cerca de 50 municípios, e promete valorizar a cultura, a gastronomia, o artesanato e as belezas naturais dessas regiões.

Durante os três dias de evento, o público poderá visitar estandes das Regiões Turísticas e de empresas, conhecer roteiros, atrativos e curiosidades das cidades participantes, além de degustar produtos típicos, que carregam a identidade e os sabores de cada região.

Também haverá apresentações artísticas representativas das Regiões Turísticas. Estão previstas atrações como a banda Maybe, de Ubarana; a banda Kombinados, de São José do Rio Preto; show de mágica e apresentações de balé, de Itápolis; e o cantor Branquinho, de Catanduva, entre outras atrações que irão compor a programação cultural da feira.

A diversidade de atrações transforma a feira em um espaço de convivência, troca de experiências e valorização da cultura do interior paulista. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita, um convite para toda a família conhecer novos destinos, sabores e tradições.

UNIÃO REGIONAL

A feira é resultado da integração entre municípios do interior e tem como proposta unir forças para apresentar ao público o potencial turístico regional, fortalecendo o setor, estimulando parcerias e atraindo visitantes. A iniciativa reforça que o turismo cresce com cooperação, planejamento e valorização das identidades locais.

