Em casa, Catanduva busca empate com o Marília nos acréscimos

O Catanduva conseguiu o empate com o Marília, nos acréscimos do segundo tempo, na noite de quarta-feira, no Estádio Silvio Salles, pela 9ª rodada do Paulistão da Série A3. O atacante Cirilo fez para o MAC no começo da etapa final e, no último lance, o centroavante Raphael Macena igualou o placar em 1 a 1 em cobrança de falta.
O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Aos 11 minutos o Catanduva teve a melhor chance do jogo, quando o zagueiro Brunão cabeceou cruzado e a bola bateu na trave. O Marília, por sua vez, quase abriu o marcador aos 27 em contra-ataque defendido por Felipe Nicolas.
Na volta do intervalo, o Marília quase fez aos 8 minutos com Samuel Balbino, que bateu de primeira após rebote. No lance seguinte, aos 11, a bola entrou. O zagueiro Matheus Abreu escorou cruzamento de cabeça para o atacante Cirilo finalizar de primeira. Nos acréscimos, o atacante Raphael Macena chutou falta de muito longe e o goleiro Wagner Coradin aceitou.
O resultado manteve o Marília como único time invicto da Paulistão A3 e na vice-liderança com 19 pontos, dois atrás da Portuguesa Santista, que tem 21. Já o Catanduva segue em 4º com 16 pontos e enfrenta a líder do torneio no domingo, às 10h, fora de casa.
Autor