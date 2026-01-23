Elisiário realiza o primeiro Festival de Judô da história do município

Evento reuniu 70 crianças, adolescentes e jovens, além de autoridades locais

Elisiário viveu momento histórico para o esporte na noite da última quarta-feira, com a realização do 1º Festival de Judô da cidade. O evento marcou novo capítulo no desenvolvimento esportivo e social do município, reunindo crianças, jovens, adolescentes, famílias, autoridades e projetos sociais da região.

O festival teve a presença do prefeito Cássio Bertelli, do vice-prefeito Jorge Luiz de Souza, do coordenador de esportes e vereador Marquinho do Esporte, do diretor de esportes Duma e da diretora de assistência social Cinthia Borghi Virgulim, reforçando o compromisso do poder público com o fortalecimento das políticas esportivas e sociais no município.

Ao todo, 70 crianças, adolescentes e jovens participaram do festival, em uma grande celebração do esporte e da inclusão social. Durante o evento, 35 crianças foram contempladas com kimonos e faixas, garantindo acesso à prática do judô e incentivando a continuidade no projeto esportivo.

O festival contou ainda com a participação de cidades convidadas, além de projetos sociais de Catanduva e Itajobi, promovendo integração regional por meio do esporte. A organização foi do professor Willian Lima Martins de Oliveira, responsável pelo projeto de Judô de Elisiário.

A programação incluiu abertura solene, marcada pela presença das autoridades, seguida das atividades esportivas, onde os participantes puderam vivenciar na prática os valores do judô, como disciplina, respeito, autocontrole, perseverança e trabalho em equipe.

Em seu discurso, o prefeito Cássio Bertelli destacou a importância do esporte como ferramenta de transformação social, prevenção e desenvolvimento humano. Ao final, todas as crianças receberam medalhas, valorizando a participação de cada uma, além de um lanche oferecido a todos os participantes, reforçando o cuidado, a inclusão e o caráter acolhedor do evento.

FORMAÇÃO INTEGRAL

Para o professor Willian Lima Martins de Oliveira, o 1º Festival de Judô de Elisiário vai muito além de uma atividade esportiva. “Ele representa um investimento direto na formação integral de crianças e adolescentes, promovendo saúde, cidadania, inclusão social e oportunidades. O judô, reconhecido mundialmente por seus benefícios físicos, emocionais e educacionais, contribui para o desenvolvimento da autoestima, da disciplina e do convívio social”, enaltece.