Elisiário faz aporte de R$ 800 mil na lagoa de tratamento de esgoto

Depois de décadas de espera, a Prefeitura de Elisiário anunciou o início das obras de revitalização e readequação da lagoa de tratamento de esgoto. A estrutura foi construída nos anos 1980 e, segundo o governo, está ultrapassada, com baixa eficiência e fora dos padrões exigidos.

“Agora, com um investimento de aproximadamente R$ 800 mil nesta primeira etapa, conquistado junto ao Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo estamos dando um passo firme rumo à modernização do sistema, garantindo mais qualidade ambiental, saúde pública e respeito com a nossa população”, afirma o prefeito Cássio Bertelli.

Segundo o chefe do Executivo, o investimento cumpre promessa feita durante a campanha eleitoral. “A gente tem o compromisso de fazer as coisas acontecerem, tudo dentro de um planejamento”. E completa que o avanço vai além do presente. “Uma cidade com infraestrutura adequada e dentro das normas ambientais se torna mais atrativa para novos investimentos”.

Cássio Bertelli explicou que será feita grande limpeza nas duas lagoas, cercamento da área, construção de novas calhas para entrada do esgoto e grandes melhorias buscando efetividade no tratamento de esgoto. “É um local de muitas polêmicas ao longo dos anos, mas nós vamos resolver. Estamos preparando Elisiário para crescer com responsabilidade.”