Política
Eleitorado 60+ cresce 63% e representa 1 em cada 4 votos em Catanduva
Foto: Divulgação/TRE-SP - Eleitorado 60+ representa 28% dos votantes de Catanduva atualmente
Número de idosos aptos a votar avança muito acima da média; eleitorado geral subiu apenas 5,6%
Por Guilherme Gandini | 19 de abril, 2026

Levantamento realizado pelo jornal O Regional a partir do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelou que a chamada Geração Prateada, de pessoas 60+ aptas a votar, cresceu 11 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos, em Catanduva.

Enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 5,6%, passando de 81.183 para 85.734 de 2010 para 2026, o eleitorado 60+ aumentou 63,5% no mesmo período, o que indica expansão de 14.782 pessoas, em 2010, para 24.175 em março deste ano.

O fenômeno ocorreu nacionalmente, conforme levantamento realizado pela Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados a partir dos números do TSE. No país, enquanto o número de eleitores aumentou 15% entre 2010 e 2026, o eleitorado 60+ cresceu 74% no período.

Segundo a Nexus, os números podem aumentar ainda mais até o dia 6 de maio, que é o prazo final para o cadastro de eleitores no TSE. Até a data da coleta, 156,2 milhões de pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral de outubro, contra 135,8 milhões em 2010.

A pesquisa sugere que em um cenário de polarização aguda, como ocorreu na eleição de 2022, obter o voto da população 60+ é estratégico. De acordo com o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, a Geração Prateada pode definir o resultado das eleições deste ano. 

“É bastante plausível afirmar que a chamada Geração Prateada (60+) pode ser decisiva nas eleições, embora não se possa dizer que ela, sozinha, definirá o resultado”, ressalta.

Numericamente, a geração 60+ passa a ter um peso relevante, constituindo um em cada quatro eleitores do país e, portanto, capaz de influenciar sistemas equilibrados. Conforme os dados do TSE, o eleitorado 60+ representa 23,2% dos votantes; em Catanduva, o índice chega a 28%.

 

CRESCIMENTO DO ELEITORADO 60+ EM CATANDUVA

Faixa Etária

2010

2026

100 ou mais

1

9

95 a 99

21

69

90 a 94

72

338

85 a 89

673

1.029

80 a 84

1.319

1.880

75 a 79

1.920

3.257

70 a 74

2.732

4.801

65 a 69

3.472

5.846

60 a 64

4.572

6.946

Eleitores 60+

14.782

24.175

Total de Eleitores

81.183

85.734

Fonte: Estatísticas TSE - Consulta em 16.04.26

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
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