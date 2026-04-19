Eleitorado 60+ cresce 63% e representa 1 em cada 4 votos em Catanduva

Levantamento realizado pelo jornal O Regional a partir do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelou que a chamada Geração Prateada, de pessoas 60+ aptas a votar, cresceu 11 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos, em Catanduva.

Enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 5,6%, passando de 81.183 para 85.734 de 2010 para 2026, o eleitorado 60+ aumentou 63,5% no mesmo período, o que indica expansão de 14.782 pessoas, em 2010, para 24.175 em março deste ano.

O fenômeno ocorreu nacionalmente, conforme levantamento realizado pela Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados a partir dos números do TSE. No país, enquanto o número de eleitores aumentou 15% entre 2010 e 2026, o eleitorado 60+ cresceu 74% no período.

Segundo a Nexus, os números podem aumentar ainda mais até o dia 6 de maio, que é o prazo final para o cadastro de eleitores no TSE. Até a data da coleta, 156,2 milhões de pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral de outubro, contra 135,8 milhões em 2010.

A pesquisa sugere que em um cenário de polarização aguda, como ocorreu na eleição de 2022, obter o voto da população 60+ é estratégico. De acordo com o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, a Geração Prateada pode definir o resultado das eleições deste ano.

“É bastante plausível afirmar que a chamada Geração Prateada (60+) pode ser decisiva nas eleições, embora não se possa dizer que ela, sozinha, definirá o resultado”, ressalta.

Numericamente, a geração 60+ passa a ter um peso relevante, constituindo um em cada quatro eleitores do país e, portanto, capaz de influenciar sistemas equilibrados. Conforme os dados do TSE, o eleitorado 60+ representa 23,2% dos votantes; em Catanduva, o índice chega a 28%.

CRESCIMENTO DO ELEITORADO 60+ EM CATANDUVA Faixa Etária 2010 2026 100 ou mais 1 9 95 a 99 21 69 90 a 94 72 338 85 a 89 673 1.029 80 a 84 1.319 1.880 75 a 79 1.920 3.257 70 a 74 2.732 4.801 65 a 69 3.472 5.846 60 a 64 4.572 6.946 Eleitores 60+ 14.782 24.175 Total de Eleitores 81.183 85.734

Fonte: Estatísticas TSE - Consulta em 16.04.26