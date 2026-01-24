Efeito Copa já movimenta o futebol de base na região de Rio Preto

Ano de Copa do Mundo costuma aumentar o interesse pelo futebol em todos os níveis. Em São José do Rio Preto e região, esse efeito já aparece no futebol de base. A Copa AME, uma das principais competições do interior paulista, projeta crescimento na participação e maior envolvimento de crianças e jovens ao longo de 2026.

Os números ajudam a dimensionar o alcance do torneio. No futsal, serão mais de 90 equipes esse ano, com cerca de 2 mil atletas. No futebol de campo, a maior concentração, com 280 equipes e aproximadamente 8.500 atletas. Já o mini campo reúne 130 equipes e outros 3.500 atletas. No total, a competição envolve cerca de 500 equipes e 14 mil atletas, em sua maioria crianças e jovens da cidade e da região.

O calendário acompanha um ano atípico. As inscrições começam em fevereiro. A primeira fase vai até junho. O segundo semestre tem início em agosto. A organização já trabalha com a expectativa de um ano mais intenso, marcado por feriados prolongados e pela influência direta da Copa do Mundo, que tradicionalmente aumenta o interesse e a animação dos atletas.

Segundo o diretor da AME, Nicollas Neves, anos de Copa costumam ter impacto direto na motivação dos participantes. O maior evento do futebol mundial acaba refletindo no dia a dia das competições de base, com maior envolvimento nos treinos, nos jogos e na presença das famílias.

Além do aspecto esportivo, a Copa AME também movimenta clubes, escolas e famílias de Rio Preto e região, consolidando-se como um dos principais campeonatos de base do interior paulista. Em ano de Copa do Mundo, esse movimento tende a ganhar ainda mais força, começando longe dos grandes estádios, nos campos e quadras onde o futebol se forma desde cedo.