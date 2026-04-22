Educação promove encontro sobre inclusão nesta quinta em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva realiza nesta quinta-feira, dia 23, o IV Encontro de Educação Inclusiva, no Teatro Municipal Aniz Pachá. A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo de abril, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e reforça o trabalho contínuo do município na construção de uma educação mais inclusiva.

Com início às 8h, o encontro reunirá profissionais, especialistas e a comunidade para discutir práticas, experiências e caminhos voltados ao fortalecimento da inclusão no ambiente escolar. A programação foi estruturada com duas palestras que abordam o tema sob diferentes perspectivas.

Abrindo o encontro, Ana Cláudia Picolini apresenta a palestra “Inclusão escolar: o que fazer e o que não fazer”. Com trajetória voltada à educação inclusiva, ela é mestra pela UFSCar, possui diversas especializações na área e atua como servidora pública federal no IFSP de Votuporanga.

Na sequência, o público acompanha a palestra “Supere os seus limites”, com Ana Paula de Oliveira. Empresária e palestrante, ela compartilha sua história de superação — nasceu com má formação congênita, sem antebraços e mãos — e hoje utiliza sua experiência para inspirar pessoas por meio de reflexões sobre autoconhecimento, coragem e desenvolvimento pessoal.

“Ao longo da manhã, o evento propõe não apenas a ampliação do conhecimento, mas também a troca de experiências e o fortalecimento de um olhar mais sensível e comprometido com as diferentes formas de aprendizagem e desenvolvimento”, destaca a Secretaria de Educação.