Educação é um dos pilares no combate à dengue na cidade

A Secretaria de Saúde de Catanduva tem reforçado a prevenção e enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Um dos pilares do trabalho é o IEC – Informação, Educação e Comunicação, núcleo da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) dedicado exclusivamente às ações educativas.

Com o início do ano letivo, o trabalho do IEC está a todo vapor. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as equipes da EMCAa estão visitando escolas da rede municipal e levando às salas de aula um conteúdo leve, participativo e adaptado às diferentes faixas etárias. A missão é clara: transformar cada aluno em um agente de conscientização dentro de casa, multiplicando a informação e ajudando a proteger toda a comunidade.

Além das escolas, o trabalho também alcança empresas e indústrias, com orientações para os trabalhadores e ações internas de prevenção — tudo com linguagem acessível, dinâmica e voltada à realidade de cada público.

“O cuidado começa em casa, mas se fortalece com informação. Quando a criança entende o risco de um simples pratinho com água parada, ela passa a cuidar do próprio ambiente e a cobrar ações dos adultos”, explica a equipe do IEC.

A EMCAa atua todos os meses do ano, com visitas domiciliares, limpeza de criadouros, uso de armadilhas, arrastões em bairros e atividades educativas. Só em 2025, foram mais de 195 mil residências visitadas e 22 mil pessoas alcançadas com ações do IEC.

OPERAÇÃO VERÃO

Com o volume intenso de chuvas nas últimas semanas, a Operação Verão Contra a Dengue está em andamento. A recomendação é de atenção redobrada: qualquer objeto esquecido no quintal pode se tornar criadouro do mosquito. Pneus, garrafas, pratinhos de planta, calhas entupidas e ralos abertos são riscos reais.

A orientação é simples: dedique 10 minutos por semana para cuidar do seu quintal e da sua casa. Limpe calhas, vede caixas d’água, esvazie recipientes com água parada, guarde pneus e garrafas em locais cobertos e verifique ralos e vasos de plantas.