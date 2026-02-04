Educação de SP seleciona 10 mil estagiários para a rede estadual

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou edital do Programa de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), que prevê a formação de cadastro reserva para aproximadamente 10 mil vagas de estágio na área de tecnologia, distribuídas em unidades da rede estadual em todo o Estado de São Paulo, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A previsão do início do estágio é no dia 30 de março.

O processo seletivo é destinado a estudantes do ensino superior, regularmente matriculados, para atuação em unidades escolares da rede estadual contempladas pelo programa, bem como em estruturas de apoio da Secretaria da Educação.

Podem participar alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia da Informação.

A carga horária poderá chegar a 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias, com remuneração mensal total de até R$ 1.638,29, considerando a frequência de 22 dias de estágio, podendo variar conforme a assiduidade.

As inscrições e a prova on-line serão realizadas conforme cronograma definido em edital e deverão ser efetuadas exclusivamente no site do CIEE, onde o candidato poderá acompanhar todas as etapas do processo seletivo: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico.