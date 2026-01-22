Educação celebra Selo Ouro do MEC e meta alcançada na Fluência Leitora

O ano de 2026 começou com ótimas notícias na área da educação em Catanduva. Pelo 2º ano consecutivo, o município conquista o Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do Governo Federal que avalia as políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa. Catanduva somou 138 pontos, superando com folga o mínimo exigido para o Selo Ouro.

Outro destaque é o avanço no Índice de Fluência Leitora (IFL), que avalia a capacidade das crianças de ler com precisão, velocidade, compreensão e entonação adequada. No comparativo entre os anos, o IFL do município passou de 6,5 em 2024 para 7,3 em 2025, demonstrando evolução consistente no processo de alfabetização dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a Secretaria de Educação, a melhora também é visível na análise interna do ano de 2025. Na avaliação de entrada, realizada em março, o Índice de Fluência Leitora era de 5,2. Já na avaliação de saída, aplicada nos meses de novembro e dezembro, o índice alcançou 7,3, evidenciando o impacto positivo das ações pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano letivo.

No comparativo estadual, Catanduva também se destaca. O Índice de Fluência Leitora do município atingiu 7,3 na avaliação de saída de 2025, ficando acima da média paulista, que foi de 6,8, considerando todas as redes públicas. O resultado da rede municipal de Catanduva também superou a média da rede estadual paulista, que registrou índice de 7,2 no mesmo período.

“Os resultados refletem investimentos contínuos em formação de professores, acompanhamento pedagógico, distribuição de materiais didáticos e fortalecimento das políticas de alfabetização, consolidando Catanduva como referência regional em educação pública”, enaltece, em nota à imprensa, a secretária municipal de Educação, Cláudia Cosmo.