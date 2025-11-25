Educação antirracista é tema de palestra para futuros pedagogos

O curso de Pedagogia da Unifipa realizou a palestra “Educação Antirracista na Prática: Caminhos para Transformar a Escola e Formar Sujeitos Conscientes”. A atividade foi conduzida pelo diretor escolar e neuropsicopedagogo Rafael Aparecido Flávio e integrou a programação acadêmica dedicada ao debate sobre práticas educativas.

O encontro teve como objetivo promover a compreensão crítica dos fundamentos da educação antirracista, oferecendo subsídios para que futuros pedagogos sejam capazes de identificar, enfrentar e transformar práticas, discursos e estruturas que perpetuam desigualdades raciais no ambiente escolar. A proposta também buscou incentivar o desenvolvimento de ações pedagógicas éticas, intencionais e comprometidas com a inclusão.

Rafael Flávio compartilhou sua trajetória pessoal e profissional como elemento de reflexão sobre a importância do acolhimento e da equidade na educação. Nascido como Wesley Henrique da Silva foi adotado aos 9 anos por José Carlos e Elza. Formou-se inicialmente como Técnico em Contabilidade e, posteriormente, em Filosofia. Atuou na empresa Arge Ltda. como analista de key customers antes de direcionar sua carreira para a educação.

Atualmente, Rafael é diretor escolar, neuropsicopedagogo, professor universitário e fundador da Clínica Logus Neuroaprendizagem. Seu trabalho integra ciência, gestão e sensibilidade humana, com foco no desenvolvimento de práticas educacionais transformadoras.