Editais Aldir Blanc liberam mais de R$ 800 mil para setor cultural

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a liberação de R$ 809.889,02 em recursos a partir da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). São quatro editais destinados ao fortalecimento do setor cultural no município, contemplado projetos culturais, espaços e iniciativas artístico-culturais, agentes culturais e Pontos de Cultura.

O Edital 1 – Projetos Culturais selecionará 39 projetos de agentes culturais residentes em Catanduva há pelo menos dois anos. Podem participar pessoas físicas, MEIs, pessoas jurídicas e coletivos sem CNPJ. O valor total será de R$ 465 mil.

O Edital 2 – Subsídio para Espaços Culturais é voltado a espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais com, no mínimo, dois anos de atuação comprovada. Serão selecionados 5 espaços, cada um recebendo R$ 16 mil, divididos em quatro parcelas mensais, num total de R$ 80 mil.

Já o Edital 3 – Premiação Cultural é destinado a agentes culturais com trajetória mínima de dois anos no município. Serão contemplados 5 agentes reconhecidos por sua contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural de Catanduva. Cada um receberá premiação individual de R$ 6 mil, somando R$ 30 mil na categoria.

Por fim, o Edital 4 – Cultura Viva – Pontos e Pontões de Cultura premiará 10 iniciativas de entidades e coletivos culturais, certificados ou pré-certificados como Pontos de Cultura, com atuação comprovada de pelo menos dois anos. O valor por iniciativa será de R$ 20.250, chegando ao total de R$ 202,5 mil.

De acordo com a Secretaria de Cultura, todos os editais garantem cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, além de preverem medidas de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal, conforme legislação.

INSCRIÇÕES NO SITE

As inscrições estão liberadas e vão até 2 de março, com editais completos, anexos e formulários disponíveis no site oficial. O acesso é pelo endereço https://www.catanduva.sp.gov.br, clicando depois em Secretarias > Cultura > Serviços. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail pnab.cultura@catanduva.sp.gov.br ou esclarecidas pelo telefone 17 3531-5100.