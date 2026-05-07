Edinho Araújo defende voto em candidatos que representem a região

O pré-candidato a deputado federal Edinho Araújo (PRD) defendeu que os eleitores votem em representantes da região nas eleições de outubro. Ele esteve nas rádios Vox FM e Vida FM na terça-feira e falou sobre sua trajetória política, o início da jornada para retornar à Câmara dos Deputados e sobre como a falta de representantes em Brasília pode atrapalhar o progresso.

Com longa experiência na vida pública, Edinho Araújo é uma das lideranças políticas mais importantes da região Noroeste Paulista. Ele tem 12 mandatos consecutivos, é ex-ministro, ex-deputado federal e estadual e ex-prefeito de São José do Rio Preto e de Santa Fé do Sul. A novidade é que Edinho migrou para o PRD, depois de mais de 30 anos de atuação no MDB.

“Isso está me dando a oportunidade de conhecer novos quadros, sempre no sentido de buscar interferir para que as nossas cidades, a nossa região, possa ser cada vez melhor. É isso que eu prego: um deputado presente. Sou pré-candidato a deputado federal para ser um deputado presente e saber de tudo o que acontece”, pontou.

Ele relembrou que, nas últimas eleições, muitos candidatos que passaram uma única vez por Rio Preto ou Catanduva, ou que se manifestaram a favor da região somente pelas redes sociais, receberam votos dos eleitores. E lamentou: “Depois nunca mais voltaram.”

“É fundamental que votem nos candidatos da região, de quem tem esse compromisso, de quem tem esse compromisso de melhorar a vida das pessoas”, reforçou Edinho.

O gestor ainda foi além: “O que tenho proposto e discutido é que valorizemos o voto. Voto tem uma expressão muito forte. Voto não tem preço, tem consequência. Não vote por um jogo de camisa, um brinde, um favor pessoal. Vote pensando na proposta que as pessoas estão colocando no sentido de que vá melhorar o coletivo, o conjunto de uma região.”