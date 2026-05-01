Durante obras na sede, ACE imortaliza história com cápsulas do tempo

Enquanto a sede histórica da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) ganha contornos modernos na maior reforma das últimas décadas, uma iniciativa que une passado, presente e futuro tem como proposta transformar em registro histórico quem conduziu a ACE aos seus 95 anos, criando um elo entre os líderes de hoje e os de amanhã: a Cápsula do Tempo.

O projeto consiste no armazenamento de três unidades idênticas, estrategicamente escondidas em locais-chave da estrutura física da entidade para que sejam encontradas apenas em reformas futuras.

"Nós estamos realizando a maior reforma das últimas décadas na nossa sede, com a restauração completa do anfiteatro que entregaremos ainda neste segundo semestre. Mas, enquanto olhamos para a inovação, não podemos esquecer que somos guardiões de uma história de quase um século. Essas cápsulas são sementes de memória. Queremos que, no futuro, quem estiver aqui sinta o orgulho que temos hoje de construir esta instituição," destaca o presidente Fabio Rinaldi Manzano.

Dentro das cápsulas, um acervo cuidadosamente selecionado guarda jornais com as notícias que definem a atualidade, o livro das mulheres do Núcleo de Apoio à Mulher Empreendedora (Name), documentos de boas-vindas e materiais de escritório.

"Imagine a alegria e a surpresa de quem, daqui a trinta ou cinquenta anos, estiver realizando uma nova intervenção e encontrar esses registros. É uma forma de dizer que estivemos aqui, trabalhamos com seriedade pelo setor produtivo e honramos cada passo que nos trouxe até estes 95 anos. A cápsula não é apenas um objeto escondido; é um documento de fé na longevidade da ACE e da nossa Catanduva", completa.