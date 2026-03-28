Dupla Pâmella Viola & Karoline é atração neste domingo

Nascidas em Poxoréu, no Mato Grosso, cidade reconhecida nacionalmente por sediar o maior Encontro de Violeiros do Brasil, Pâmella Viola e Karoline estarão no Sesc Catanduva neste domingo, 29 de março, onde se apresentam a partir das 10h30, no Quiosque B. A entrada é franca, sem necessidade de retirar ingressos.

As jovens artistas vêm conquistando público por onde passam com talento, carisma e forte identidade musical. A parceria surgiu há 9 anos, durante roda de viola em que elas cantaram juntas pela primeira vez, marcando o início de uma trajetória de destaque na música regional.

Com vozes afinadas e um repertório que valoriza a tradição caipira e a cultura mato-grossense, a dupla já se apresentou em importantes eventos, como o Encontro de Violeiros de Poxoréu e o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Também acumula premiações em festivais como o Encontro de Violeiros de Paranatinga e o Festival Anapolino de Viola.

Pâmella e Karoline já marcaram presença em programas de televisão como Brasil Caipira e Globo Rural, levando a música sertaneja de raiz para todo o país. Além disso, seguem fortalecendo a cultura regional por meio de lives nas redes sociais, composições autorais e projetos que destacam o protagonismo feminino na música caipira.