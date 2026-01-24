Dupla Cacique e Pajé faz show no Sesc Catanduva no domingo

Ícones da música sertaneja, Cacique e Pajé conquistaram gerações desde os anos 1970 com sucessos como Pescador e Catireiro, Caçando e Pescando e Peão Sabido. Parceiros de nomes como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis e Taiguara, deixaram legado que celebra a tradição, a poesia e a identidade cultural brasileira.

A dupla vai se apresentar neste domingo, no Sesc Catanduva, em show que vai relembrar os grandes sucessos da carreira dos artistas em suas variadas formações. A exibição começa às 10h30, no Quiosque B, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos. A atração é livre para todas as idades.

Indígenas verdadeiros, a formação original tinha Antônio Borges de Alvarenga, o Cacique, e Roque Pereira Paiva, o Pajé. Posteriormente, também integraram a dupla os cantores que formavam Cauiê & Caiapó, Odilon & Zé Matão e os cantores Luiz Mariano, Zé Nobre e Pedrinho Tamim, além de Cachoêra, Geraldo Aparecido da Silva e Lorival da Silva, irmão de Geraldo.