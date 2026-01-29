Duo ‘Benziê’ é atração musical do Sesc Catanduva nesta quinta-feira

Benziê é o duo formado pelo casal Vic Conegero e Du Pessoa, de Sorocaba, interior paulista. Misturando reggae, pop e MPB, a dupla traz uma sonoridade leve e positiva, marcada pela sintonia com a vida próxima à natureza. Com 1 álbum, 5 EPs e passagem pelo Lollapalooza, os músicos seguem conquistando o público com sua energia solar.
Tudo começou em meados de 2016, quando o casal planejava uma viagem pela Colômbia. A ideia de poder trocar hospedagem por música e compartilhar uma experiência musical em outro país fez com que eles unissem seus talentos. Quando perceberam, os dois estavam entrosados não só no sentido amoroso, mas também quanto à música.
Ao retornarem ao Brasil, o sonho continuou: entraram em estúdio para gravar um som autoral que viralizou na internet. A primeira música de trabalho, “Casa Amarela”, emplacou entre as 50 músicas virais do Brasil no Spotify. Aos poucos, Vic e Du começaram a tirar outras composições do papel. Nas canções, surgiram temas como viagens, surf, vida, amores, amigos e praias.
Em Catanduva, eles vão apresentar o álbum “Entre” (2024), que convida o público a explorar o universo musical do casal. O show acontece nesta quinta-feira, dia 29, às 20h, no palco do Sesc Catanduva. A atração será no Quiosque B, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos.
O repertório inclui os principais sucessos autorais do Benziê — como “Água Salgada”, “Sereia”, “Samba Azul” e “Acendi o Sol” —, além de releituras de músicas brasileiras que se tornaram conhecidas nas redes sociais da dupla, sempre em versões acústicas e com nova roupagem, como “Vilarejo”, “Cigano”, “Ainda Bem”, “Tocando em Frente” e outras.
