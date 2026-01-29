Duo ‘Benziê’ é atração musical do Sesc Catanduva nesta quinta-feira

Benziê é o duo formado pelo casal Vic Conegero e Du Pessoa, de Sorocaba, interior paulista. Misturando reggae, pop e MPB, a dupla traz uma sonoridade leve e positiva, marcada pela sintonia com a vida próxima à natureza. Com 1 álbum, 5 EPs e passagem pelo Lollapalooza, os músicos seguem conquistando o público com sua energia solar.

Tudo começou em​ ​meados​ ​de​ ​2016, ​quando​ ​o casal planejava​ ​uma​ ​viagem​ ​pela Colômbia.​ ​A​ ​ideia​ ​de​ ​poder​ trocar​ ​hospedagem​ ​por​ ​música​ ​e​​​ ​compartilhar​ ​uma experiência​ ​musical​ ​em​ ​outro​ ​país​ ​fez​ ​com ​​que​​ ​eles ​unissem ​seus talentos. Quando perceberam, os dois estavam entrosados não só no sentido amoroso, mas também quanto à música.

Ao​ ​retornarem​ ​ao​ ​Brasil,​ ​o​ ​sonho​ ​continuou​: ​entraram​ ​em estúdio​​ para​ ​gravar​ ​um som​ ​autoral que​ ​viralizou ​na​ ​internet​. A primeira música de trabalho, “Casa Amarela”, emplacou entre as 50 músicas virais do Brasil no Spotify. Aos poucos, Vic e Du começaram a tirar outras composições do papel. Nas canções, surgiram temas como viagens, surf, vida, amores, amigos e praias.

Em Catanduva, eles vão apresentar o álbum “Entre” (2024), que convida o público a explorar o universo musical do casal. O show acontece nesta quinta-feira, dia 29, às 20h, no palco do Sesc Catanduva. A atração será no Quiosque B, com entrada gratuita e sem retirada de ingressos.

O repertório inclui os principais sucessos autorais do Benziê — como “Água Salgada”, “Sereia”, “Samba Azul” e “Acendi o Sol” —, além de releituras de músicas brasileiras que se tornaram conhecidas nas redes sociais da dupla, sempre em versões acústicas e com nova roupagem, como “Vilarejo”, “Cigano”, “Ainda Bem”, “Tocando em Frente” e outras.