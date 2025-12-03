Dragons Catanduva é tricampeão da Nova Liga Riopretense

Título foi conquistado na categoria Sub-16 (foto), enquanto o Sub-17 ficou em 3º lugar na Liga Centro Oeste Paulista

O time de basquete Smel Dragons Catanduva conquistou o tricampeonato na Nova Liga Riopretense de Basquete (NLR), na categoria Sub-16, após bater Araçatuba por 60 a 45 na decisão. A final foi realizada no Ginásio Anuar Pachá, na quinta-feira passada.

O campeonato foi de turno e returno, com participação de seis equipes. Além dos dois finalistas, participaram times de Jales, Penápolis, Monte Aprazível e Votuporanga. Para chegar ao título, o Dragons Catanduva teve apenas uma derrota na fase regular – para Jales, que ficou em 3º lugar.

O projeto Dragons começou a ser desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) de Catanduva em 2017, sendo liderado pela técnica e ex-jogadora Tatiane Motta. O trabalho envolve atletas do sub-11 ao sub-20, com objetivo de formar novos talentos para o esporte.

SUB-17

A equipe sub-17 do Dragons Catanduva ficou em 3º lugar na Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista (LBC), depois de vencer Jahu por 81 a 75. Também participaram do torneio as cidades de Avaré, Birigui e Lins.