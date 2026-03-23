Dragons Catanduva aposta em talentos da base para o Paulista Sub-18

A equipe masculina do projeto Smel Novo Basquete Catanduva, conhecida como Dragons, está disputando o Campeonato Paulista Sub-18 com talentos catanduvenses formados nas categorias de base. Os garotos treinam desde novos no projeto, alguns começaram com apenas 8 anos de idade, e agora têm a oportunidade de representar a cidade em competições relevantes.

De acordo com a programação para a temporada, eles vão disputar o Paulista Sub-18, os Jogos Regionais e os Jogos da Juventude. A estreia no estadual foi contra a Hípica Campinas, na casa do adversário, no domingo passado. O placar ficou em 100 a 39 para os anfitriões. Já a primeira partida em casa será contra Sorocaba, no dia 1º de abril, no ginásio Anuar Pachá, às 19h.

“Depois de estrear no Campeonato Paulista com alguns desfalques, conseguimos observar que primeiro jogo foi intenso e cheio de transição, onde deu pra ver o suor e a raça dessa molecada. Não foi o resultado que gostaríamos, mas estamos em evolução tática e técnica”, avaliou a técnica da equipe, Tatiane Motta.

Segundo a treinadora, o primeiro desafio dos jovens é superar a tensão, natural para jogadores em início de trajetória. “Como é a primeira vez que eles participaram de um campeonato dessa magnitude, é focar em errar menos e entrar em quadra com alegria e conseguir desenvolver o programado, fazer um jogo mais fluido, com os meninos mais soltos”, projeta.