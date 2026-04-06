Dom José Benedito visita a Fundação e conhece legado centenário

A Fundação Padre Albino recebeu a visita do bispo diocesano de Catanduva, dom José Benedito Cardoso, na quinta-feira, 2. O encontro teve como principal objetivo apresentar ao religioso a história, estrutura e os serviços oferecidos pela Fundação, que em 2026 comemora 100 anos de história, desde a instalação da Santa Casa de Misericórdia – Hospital Padre Albino.

Dom José foi recepcionado pela diretora de Saúde e Assistência Social da FPA, Renata Rocha Bugatti, que conduziu a visita pelas dependências do Hospital Emílio Carlos, Hospital de Câncer de Catanduva e pelo Centro Universitário Padre Albino (Unifipa).

Durante o percurso, o reverendíssimo conheceu, principalmente, os serviços de saúde prestados à população, como os ambulatórios, salas de consulta, alas de internação, além das obras de ampliação e modernização do complexo hospitalar. Também teve a oportunidade de ver os investimentos feitos na área da educação.

Ao final da visita, Dom José destacou sua impressão sobre a grandiosidade do trabalho realizado pela FPA. “Estou há pouco mais de dois anos à frente da Diocese de Catanduva e não tinha noção daquilo que é feito aqui nessa instituição. Fiquei impactado com o que vi, porque passando no entorno a gente não tem a dimensão do serviço realizado neste local. Vejo que é o trabalho de muita gente que se doa. Pelos corredores, ouvi de uma senhora elogios ao atendimento que está recebendo e isso faz muito bem para as pessoas e para quem mantém o pedido feito pelo Padre Albino, que era o de amparar os mais necessitados”, disse dom José Benedito.

O bispo diocesano também falou dos investimentos em reformas e novas construções. “Percebi, também, que há sempre melhorias com as reformas e investimentos acontecendo. É algo que faz a diferença para a saúde de grande parcela da população. Algo que começou pequeno com o Venerável Padre Albino e hoje vemos o quanto cresceu”, afirmou.

Renata Bugatti ressaltou a importância da visita e a satisfação em apresentar o trabalho desenvolvido. “A visita do bispo diocesano reforça a relevância histórica e social da Fundação, que segue unindo tradição, inovação e compromisso com o cuidado à vida. Foi oportunidade de mostrar, de perto, tudo o que a Fundação Padre Albino vem realizando ao longo desses 100 anos, sempre inspirada no legado deixado por Padre Albino. Nosso compromisso é cuidar de pessoas, valorizar a vida e oferecer atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade. Poder compartilhar esse trabalho com Dom José Benedito reforça ainda mais nossa missão”, destacou.

Fruto do legado de Padre Albino, a Fundação Padre Albino mantém-se em constante processo de modernização e ampliação de seus serviços. Atualmente, com suas unidades, a instituição é referência nas áreas de saúde, assistência social e educação, atendendo mais de 360 mil pessoas em toda a região.