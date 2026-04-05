Dois vigilantes são mortos a tiros em usina desativada de Monte Aprazível

A Polícia Militar atendeu ocorrência de duplo homicídio, na noite desta sexta, 3, na antiga usina Água Limpa, em Monte Aprazível. No local, as equipes policiais encontraram dois homens com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os óbitos foram confirmados pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.



As vítimas foram identificadas como José Rodrigues da Silva, 37, e Sebastião de Souza de Lima, 55 anos. Ambos eram vigilantes no local. Conforme o registro policial, os corpos apresentavam marcas de tiros compatíveis com disparos de espingarda calibre 12.



De acordo com a PM, todas as medidas operacionais e de inteligência já foram adotadas, incluindo: levantamento de câmeras de segurança no entorno e possíveis rotas de fuga; coleta de depoimentos de testemunhas que possam auxiliar na cronologia dos fatos; e realização de diligências na região em busca de suspeitos.