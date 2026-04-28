Dois projetos com aprovação inicial voltam à pauta da Câmara

A Câmara de Catanduva realiza nesta terça-feira, 28, a partir das 17h30, mais uma sessão ordinária. Dois projetos de lei – já aprovados em primeira discussão – estão na Ordem do Dia: um do presidente da Câmara, vereador Marcos Crippa, e outro do vereador Pastor Júlio Zanini. Ambos foram discutidos e votados na sessão de 22 de abril.

O Projeto de Lei nº 21/2026, de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, propõe a instituição do Dia da Família Cristã no município de Catanduva. O projeto prevê que no dia 28 de setembro de cada ano seja celebrado o Dia da Família Cristã em Catanduva.

“O projeto tem como objetivo reconhecer e reforçar a importância dos laços familiares fundamentados nos princípios do Cristianismo, que contribuem decisivamente para a edificação de uma sociedade mais justa, ética e fraterna. A família é a ‘primeira escola’ de virtudes e caráter”, comentou Pastor Júlio Zanini.

Já o Projeto de Lei nº 22/2026, de autoria do presidente da Câmara, vereador Marcos Crippa, prevê a inclusão do evento “Esquenta Jomi” no Calendário Oficial do Município. O objetivo é promover um encontro preparatório para os atletas da terceira idade que representam Catanduva nos Jogos da Melhor Idade (Jomi).