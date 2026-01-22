Doenças respiratórias causaram mais de 60 mortes em 2025

Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que Catanduva teve 61 mortes relacionadas a doenças respiratórias, em 2025. O levantamento foi realizado pelo jornal O Regional no portal do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), levando em conta registros de Influenza, Covid-19, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras etiologias.

Os números mais elevados são da SRAG, com 549 casos e 40 óbitos ao longo de 12 meses, resultando em incidência de 474,38 por 100 mil habitantes, mortalidade de 0,09 por 100 mil habitantes e letalidade de 7,29%. Ao todo, foram 54 internações em UTI, equivalente a 9,84%.

A incidência da SRAG foi mais elevada entre as crianças pequenas, somando 91 casos na faixa entre 1 e 4 anos e 106 em menores de 1 ano de idade, e entre os idosos, com 119 casos no grupo de 60 a 79 anos, e 65 para os com mais de 80 anos, mantendo certo equilíbrio entre os sexos.

A Covid-19 teve 46 registros em Catanduva, no ano passado, com 9 óbitos. A incidência foi de 39,75 para 100 mil habitantes e a letalidade chegou a 19,57%. Foram seis internações em UTI (13,04%). Já a Influenza somou 73 ocorrências, com 7 óbitos. A incidência foi de 63,08 e a letalidade de 9,59%. A doença ocasionou 7 internações em UTI (9,59%).

O chamado Vírus Sincicial Respiratório (VSR) também aparece no relatório estadual, com 42 registros e 1 óbito, no ano passado, em Catanduva. A incidência, neste caso, é de 36,29 e a letalidade de 2,38%. Não houve internações hospitalares. Para completar, houve 136 casos relacionados a outras etiologias, com 4 mortes ao todo e 13 internações em UTI (9,56%).