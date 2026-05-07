Doador é homenageado após realizar sua última doação aos 70 anos

Valter Messiatto realizou 65 doações de sangue, ajudando mais de 250 pessoas e suas famílias

O aposentado Valter Messiatto foi homenageado pelo Hemocentro de Rio Preto, na terça-feira, 5, ao realizar sua última doação de sangue por ter completado 70 anos, encerrando ciclo marcado por solidariedade e compromisso com a vida. A iniciativa reconhece a trajetória de quem, ao longo de anos, contribuiu de forma significativa para salvar vidas e fortalecer a cultura da doação.

Desde 2003, Valter esteve presente de forma assídua no Hemocentro, demonstrando engajamento admirável com o próximo. Ao longo desse período, foram 65 doações realizadas, um gesto contínuo de generosidade que possibilitou ajudar mais de 250 pessoas, impactando diretamente pacientes e suas famílias.

“Eu doei pela primeira vez em 2003, com meu cunhado. Desde então eu continuei doando, na época saindo de caravana da cidade de Ubarana. A gente andava quase 60 km para fazer as doações, mas o grupo era muito bom, dava gosto. Fico muito feliz por encerrar esse ciclo, agora aos 70 anos”, relembra Valter.

Para a diretora técnica do Hemocentro, Andrea Garcia, a trajetória do doador é motivo de orgulho e inspiração. “A gente se emociona muito vendo um ato tão importante. Torcemos pra história do Sr. Valter servir de exemplo para novas gerações que estão começando ou pretendem começar a doar sangue.”

Para seguir o exemplo, é possível doar no Hemocentro Rio Preto, que fica na av. Jamil Feres Kfouri, 80, no Jardim Panorama, com atendimento diário das 7h às 13; ou no Hemonúcleo de Catanduva, situado na rua 13 de Maio, 974, no Centro, de terça a domingo, das 7h às 13h. O contato com as unidades pode ser feito pelo WhatsApp (17) 3201-5000.