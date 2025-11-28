DJ Kevin celebra sucesso e faz show em Catanduva no dia 4

Lançamento oficial da nova fase da carreira do artista, em parceria com a Top Produções Artísticas, será no 2º Inova

O cenário musical da região vive novo momento em nível nacional com o DJ Kevin, que celebra 10 anos de uma trajetória marcada por grandes apresentações, carisma e sucesso nas pistas. Consolidado como um dos grandes nomes do entretenimento, o artista dá passo importante na carreira com o lançamento oficial de sua nova fase, em parceria com a Top Produções Artísticas.

A estreia do novo ciclo será durante o 2º Inova, evento exclusivo promovido pela Top Produções Artísticas que celebra inovação, criatividade e conexões no entretenimento. O encontro será realizado no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 19h30, no Hotel Paradise, em Catanduva.

Ao longo de uma década de estrada, DJ Kevin se destacou por grandes produções e colaborações com artistas consagrados da música sertaneja, como Marília Mendonça, Rionegro & Solimões, Zé Neto & Cristiano, Loubet, Fiduma & Jeca, Luan Pereira, Bruno & Barretto, entre muitos outros. Seu estilo inovador e sua habilidade em conectar diferentes públicos e ritmos fizeram dele um dos DJs mais requisitados do gênero.

“O Inova simboliza um novo tempo para o entretenimento regional, e o Kevin é parte dessa transformação. Ele traz talento, conexão com o público e uma história de dedicação que merece ser celebrada”, destaca a direção da Top Produções Artísticas.

Os ingressos para o 2º Inova estão à venda na Top Frios, localizada na rua 15 de Novembro, 1.306, por R$ 40 para a pista e R$ 150 para open bar e open food. O evento também apresentará novidades da agência e o anúncio de novos projetos para o setor cultural da região.