Divulgada lista de aprovados no Provão Paulista para o segundo semestre

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou a lista de estudantes aprovados no Provão Paulista Seriado para o segundo semestre. Alunos aprovados nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) devem confirmar suas matrículas nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de abril.

A lista de convocados está disponível em provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. As instituições são públicas e, portanto, não há pagamento de mensalidade. As vagas não preenchidas serão destinadas à segunda chamada será no dia 22 de abril, com matrículas nos dias 23 e 24; e a terceira chamada está prevista para dia 4 de maio, com matrículas nos dias 5 e 6.

As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do País. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são online, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.

O Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras: Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.