Distrito de Urupês com 600 moradores tem dois radares em operação

A Prefeitura de Urupês contratou a empresa LT Comercial Ltda, de Araçoiaba da Serra/SP, para instalação e manutenção de dois radares na rua Itajobi, no distrito de São João de Itaguaçu. O contrato tem valor de R$ 142 mil ao ano e prevê o monitoramento eletrônico com detecção e registro do excesso de velocidade a partir de radar fixo e leitor automático de placas.

O sistema já está implantado, com dois radares em funcionamento nos dois sentidos da via. Outras estruturas semelhantes poderão ser instaladas, porém sem equipamentos ativos.

O prefeito de Urupês, Dr. Beto Cacciari, defende o uso da tecnologia no pequeno distrito, que tem cerca de 600 moradores, segundo o IBGE, como forma de reduzir o perigo para pedestres nas proximidades da praça, escola, igreja, ponto de ônibus e comércio local. Ele diz que estudo que baseou a instalação indicou cerca de 2 mil veículos transitando no local diariamente.

“Diversas eram as denúncias dos moradores locais não só com relação a excessos de velocidade, mas outras imprudências como ultrapassagem em local proibido”, relata o prefeito. “O local de instalação dos equipamentos foi sugerido tecnicamente, já que oferecia maior perigo.”

A velocidade máxima foi fixada em 30 km/h, seguindo indicação técnica e igualando ao limite definido para a mesma via no trecho de Elisiário. As receitas das multas serão destinadas ao município, não havendo participação da empresa contratada.

“A medida visa trazer segurança para os pedestres, já que diversas eram as infrações de trânsito constatadas pela Polícia Militar. Além disso, o equipamento possui OCR com Leitura Automática de placas, sendo um importante equipamento de segurança pública interligado ao Sistema Muralha Paulista”, complementa o prefeito.

Ao jornal O Regional, ele esclareceu que há interesse público na criação de um contorno viário, sobretudo para desvio dos caminhões canavieiros, mas que o projeto ainda está em fase de estudos sobre a geografia local. Cacciari também negou previsão de outros radares na cidade.