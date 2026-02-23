Diretoria Executiva da FPA promove projeto de escuta com colaboradores

A Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino (FPA) promoveu mais uma edição do Café com Direção, canal criado para fortalecer a comunicação direta com os colaboradores da instituição. O coordenador de Treinamento e Desenvolvimento, Deniz Simiel, ressaltou que o projeto será estendido a todas as unidades ao longo de fevereiro. “Começamos pelo Hospital Padre Albino, organizando horários estratégicos. Os convites são enviados com antecedência, permitindo a inscrição voluntária dos colaboradores para que todos se sintam à vontade”, explicou.

A reunião abordou os principais pontos de melhoria identificados na Pesquisa de Clima Organizacional, conduzida pelo setor de Recursos Humanos para avaliar a percepção dos profissionais sobre motivação, liderança, ambiente físico, cultura organizacional e condições de trabalho.

Com base nos dados apresentados, os participantes foram convidados a refletir sobre os desafios apontados e a propor melhorias concretas. Divididos em equipes, eles elaboraram planos de ação voltados ao fortalecimento das frentes de trabalho, compartilharam percepções sobre a gestão operacional de seus setores e sugeriram soluções práticas para os pontos levantados.

O momento favoreceu a troca de experiências, o alinhamento de expectativas e a construção conjunta de ideias, reforçando o compromisso da FPA com a valorização das pessoas e a excelência nos serviços prestados.

A diretora de Recursos Humanos, Débora Eli Maieves, destacou que a iniciativa busca reforçar pilares como transparência, comunicação e escuta ativa, contribuindo para ambiente cada vez mais saudável e colaborativo. “Acreditamos que as soluções para muitos dos desafios estão na ponta, com quem vivencia a rotina diariamente. Por isso, queremos discutir os problemas junto às equipes e construir melhorias de forma coletiva, tanto no curto quanto no longo prazo.”