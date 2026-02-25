Diretoria da Federação das Santas Casas é eleita para triênio 2026/29

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) dá continuidade ao trabalho em defesa e fortalecimento do setor filantrópico paulista com a eleição da Diretoria para o triênio 2026/2029. O diretor-presidente, Edson Rogatti, foi reeleito para o cargo, em chapa única, e a votação também elegeu os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O presidente do Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, foi eleito 1º diretor vice-presidente.

Ao longo de mais de seis décadas, a Fehosp tem atuado de forma estratégica na defesa do setor, especialmente na busca por recursos e apoio institucional para garantir a sustentabilidade das entidades beneficentes, responsáveis por parcela significativa dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Entre as principais conquistas recentes da Federação está a intermediação para a criação da Tabela SUS Paulista, considerada um avanço histórico na valorização dos serviços prestados pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. A iniciativa possibilitou a ampliação de recursos e melhores condições de financiamento, contribuindo para a manutenção e expansão dos atendimentos e para o equilíbrio financeiro das instituições. Além da articulação política e institucional, a Fehosp também tem como foco a capacitação e o aperfeiçoamento de gestores e profissionais da área da saúde. A entidade promove cursos e programas de especialização, fortalecendo a qualificação técnica e a profissionalização da gestão hospitalar.

De acordo com Rogatti, o novo mandato será pautado pela ampliação desse trabalho e pelo fortalecimento das parcerias com o poder público. “Estamos crescendo e vamos crescer ainda mais para ajudar as nossas Santas Casas. Seguiremos com o diálogo intenso com o governo do Estado, especialmente com a Secretaria da Saúde, para avançar em melhorias na Tabela SUS Paulista, incluindo a ampliação de procedimentos e ajustes em valores, além de pleitear avanços na tabela do IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo”, disse.

O diretor-presidente da Fehosp também agradeceu o apoio recebido das entidades filiadas. “Só tenho a agradecer a colaboração e o apoio de todas as Santas Casas do estado de São Paulo. É esse trabalho conjunto que nos permite avançar e buscar soluções para os desafios que o setor ainda enfrenta”, concluiu.