Diretores do Arca Catanduva participam de assembleia internacional

Gilberto Leite Penteado e Rogério Antunes, presidente e diretor do Arca – Antigomobilistas da Região de Catanduva e diretores da região noroeste do estado de São Paulo da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) estarão na assembleia geral da Federação internacional de Veículos Antigos em Salvador (Fiva). O evento será de 20 a 22 de novembro, em Salvador/BA.

Essa será a primeira vez que a assembleia geral da Fiva será realizada no hemisfério sul, reunindo representantes de mais de 100 organizações em mais de 80 países para debater o futuro do antigomobilismo mundial. Nos últimos anos, locais como Viena (Áustria), Atenas (Grécia) e Sofia (Bulgária) receberam o evento, que em 2025 ressalta o Brasil como polo emergente.

Os representantes de Catanduva participarão do evento internacional pela primeira vez. “Nós fazemos parte da Assembleia Geral da Federação Brasileira de Veículos Antigos, tanto em Águas de Lindóia, que tem todos os anos, como em Araxá, de dois em dois anos. Agora, vamos representar o Arca e o noroeste paulista na assembleia da Fiva”, celebra Gilberto Penteado.

A dupla embarcou em voo para Salvador nesta quarta-feira, 19, e retornará no domingo, 23. A programação começa nesta quinta, com reuniões da Comissão Geral e da Diretoria da FBVA. Na sexta será a apresentação das comissões da Fiva e, no sábado, a Assembleia Geral com eleições da Fiva. Na área social, haverá bingo beneficente, show de capoeira e city tour por Salvador.