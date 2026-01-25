Diogo Almeida faz stand-up com sessão dupla em Catanduva

O humorista Diogo Almeida retorna a Catanduva na próxima quinta-feira, dia 29, para apresentar o stand-up Volta às Aulas 2026, que transforma o retorno às salas de aula em uma explosão de risadas. No show inédito, o humorista revisita o universo escolar com seu olhar afiado e bem-humorado, trazendo de volta personagens icônicos como a professora Marli, além de outras figuras que fazem parte do cotidiano de quem vive — ou já sobreviveu — à rotina educacional.

Entre histórias sobre planejamento pedagógico, expectativas frustradas, reuniões intermináveis e o drama universal do fim das férias, Diogo conduz o público por situações que misturam identificação, ironia e gargalhadas.

Volta às Aulas 2026 é um convite para rir do caos organizado que marca o início do ano letivo e para transformar um dos momentos mais temidos do calendário escolar em pura diversão.

“Se começar o ano já é desafiador, que seja rindo. Chame a Quadrilha Pedagógica e venha dar boas-vindas ao novo ano letivo com muito humor”, convida o artista.

Diogo Almeida é formado em Rádio e TV, Jornalismo e Gestão de Pessoas, com pós-graduação em Administração pela PUC. Sua trajetória profissional passa diretamente pelo universo educacional: atuou como professor, coordenador pedagógico e construiu uma vivência profunda dentro das escolas — experiências que se tornaram a principal matéria-prima de seu humor.

Essa conexão genuína com a educação fez com que seus vídeos alcançassem grande repercussão nas redes sociais, ultrapassando a marca de 30 milhões de visualizações, especialmente entre professores e profissionais da área. Nos palcos, Diogo já se apresentou nas principais casas de espetáculo do Brasil com shows solo de grande sucesso, como o Especial Mês dos Professores, que já reuniu mais de 200 mil espectadores.

SESSÃO EXTRA

Serão duas sessões em Catanduva, no Teatro Municipal Aniz Pachá. Os ingressos para as 19h30 já estão esgotados, mas há lugares disponíveis para a sessão extra, que será às 21h30, com vendas pelo site www.sympla.com.br. A indicação é 14 anos e a duração de 80 minutos.