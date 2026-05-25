DIG de Catanduva prende assassino de PM de Pernambuco

A Polícia Civil deflagrou a operação “Guardião da Lei”, na sexta-feira, 22, com objetivo de prender um investigado de crime de homicídio de um sargento da PM de Pernambuco. O crime ocorreu em 2023, no sertão do estado, e havia a suspeita de que ele estivesse na região de Catanduva.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o indivíduo utilizava identidade falsa para dificultar sua localização, sendo alvo de monitoramento e levantamento de endereços suspeitos.

A medida judicial decorreu da investigação, que apurou a prática de homicídio qualificado, fato que motivou a inclusão do investigado em ação integrada de busca interestadual.

Na sexta-feira, o homem acabou sendo capturado por policiais da DIG de Catanduva no estado de Minas Gerais, sendo conduzido para a Delegacia de Frutal/MG e autuado em flagrante pelo crime de documento falso, além do cumprimento do mandado de prisão.

O CRIME

O sargento da PM de Pernambuco, Armando Gomes Leal, foi morto com um tiro no peito em São José do Belmonte, em 2023. O policial teria se envolvido em uma discussão com o autor do crime. O desafeto do PM foi para casa, retornou armado e efetuou o disparo fatal.