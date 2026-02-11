Dia de Capacitação envolve mais de 1.200 profissionais da Rede Municipal

A rede municipal de ensino de Catanduva realizou, nesta terça-feira, 10, um Dia de Capacitação em todos os níveis da Educação. A ação envolve 1.263 professores, gestores, recreacionistas, profissionais do AEE e cuidadores. A data já estava prevista no calendário escolar de 2026. Por isso, embora não haja aulas em toda a rede neste dia, não houve prejuízo aos alunos.

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, foi abordada a utilização integral e adequada da coleção de materiais da Educação Básica do Universitário e o bom uso da Plataforma Saber. A atividade ocorreu na EMEF Graciema Ramos da Silva, envolvendo 285 professores.

A capacitação dos docentes da Educação Infantil foi na EMEF Professor Santos Aguiar. Para o berçário, o tema foi “O material como convite à aprendizagem – como organizar, apresentar e reutilizar materiais para ampliar a curiosidade, a autonomia e as experiências das crianças”.

Já no Jardim, Pré-Escola I e Pré-Escola II, abordou-se a temática “Do que já temos ao que podemos criar – ressignificação de materiais pedagógicos, com usos criativos, intencionais e sustentáveis no cotidiano da Educação Infantil”. Ao todo, mais de 500 docentes participaram.

Os 150 professores recreacionistas da Educação Infantil tiveram suas atividades na EMEI Professor Virgílio de Arruda Mendes, enquanto 250 professores de Educação Especial e cuidadores reuniram-se no Teatro Municipal Aniz Pachá. No local, além do treinamento, houve apresentação de dança com alunos da Apae Catanduva.

Por fim, a capacitação de gestores foi realizada no auditório da Secretaria de Educação com o tema “O Gestor Q.I.³ e a consciência da sincronicidade”, envolvendo 70 profissionais.