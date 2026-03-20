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Dia de Campo do Programa Canephora destaca potencial da cafeicultura
Foto: Prefeitura de Catanduva - Iniciativa teve como foco a viabilidade do cultivo do café do tipo Canephora
Evento reuniu produtores rurais, técnicos e profissionais do agronegócio da região
Por Da Reportagem Local | 20 de março, 2026

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, participou da realização do Dia de Campo do Programa Canephora/SP, nesta quinta-feira, 19, no Sítio Santa Olga. O evento reuniu produtores rurais, técnicos e profissionais do agronegócio da região e destacou o potencial da cafeicultura como alternativa produtiva no interior paulista.

A iniciativa teve como foco o cultivo do café do tipo Canephora — também conhecido como robusta ou conilon —, com discussões sobre a viabilidade de implantação e cultivo na região de Catanduva, além dos principais desafios e experiências de sucesso já observadas na produção.

Ao longo da programação, foi destacada a importância do fortalecimento do pequeno produtor, com incentivo à organização do setor e à possibilidade de formação de uma cooperativa regional, ampliando oportunidades de comercialização e geração de renda.

Os participantes acompanharam atividades práticas e estações técnicas, com orientações sobre diferentes etapas da produção. Foram abordados temas como manejo da cultura, uso de clones, irrigação, custos de implantação e comercialização. O encontro também contou com demonstrações de tecnologias aplicadas à produção, incluindo máquinas para colheita e o uso de drones na pulverização, além de informações sobre acesso a crédito rural.

A ação coordenada pela Prefeitura de Catanduva teve parceria da Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), além de empresas do setor.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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